Москва, , 21:04 — REGNUM Как американский президент Джо Байден представляет себе борьбу Facebook с дезинформацией по поводу вакцин, спросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале сегодня, 19 июля.

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Комментируя выступление Байдена в Белом доме, где он сказал, что очень рассчитывает на меры Facebook по борьбе с дезинформацией в соцсети на тему вакцин и вакцинации от коронавируса, российский дипломат задала три вопроса.

Захарова «Из двух вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?» в данному случае подходит третий — «КАК»?

Она указала на то, что «даже внутри США взгляды на базовые вопросы диаметрально расходятся», на то, что «США исповедовали недопустимость цензуры как национальную религию» и на то, что Facebook «оперирует в юрисдикции десятков государств».

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