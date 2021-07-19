Москва, 19 июля 2021, 21:04 — REGNUM Как американский президент Джо Байден представляет себе борьбу Facebook с дезинформацией по поводу вакцин, спросила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале сегодня, 19 июля.
Комментируя выступление Байдена в Белом доме, где он сказал, что очень рассчитывает на меры Facebook по борьбе с дезинформацией в соцсети на тему вакцин и вакцинации от коронавируса, российский дипломат задала три вопроса.
Она указала на то, что «даже внутри США взгляды на базовые вопросы диаметрально расходятся», на то, что «США исповедовали недопустимость цензуры как национальную религию» и на то, что Facebook «оперирует в юрисдикции десятков государств».
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