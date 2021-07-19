Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 19 июля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Новом Уренгое на Ямале открылся новый инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19. В нём размещены 120 граждан, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У них лёгкие и средние формы заболевания. Всего учреждение может принимать единовременно до 200 пациентов. Из семи секторов два пока свободны.

Здание было построено по спецпроекту и соответствует всем санитарным нормам, уверяют чиновники.