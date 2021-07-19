Севастополь, 19 июля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате массовой автоаварии вечером 19 июля на трассе Севастополь — Ялта, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 17:55 на 19 — 20 км автодороги Севастополь — Ялта. По предварительным данным, грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону Севастополя, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли пять человек, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали прокурор города Севастополя Марк Большедворский, заместитель прокурора города Андрей Жугин, прокурор Балаклавского района Сергей Журавлев. Прокуратура взяла под контроль проведение процессуальной проверки по факту аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 июля в Воронежской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.