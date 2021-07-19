Белград, , 20:57 — REGNUM Встреча делегаций Белграда и Приштины на высшем политическом уровне, которая 19 июля состоялась в Брюсселе, прошла в непростой атмосфере и показала, насколько разнятся подходы двух сторон. Такое мнение высказал посредник Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины Мирослва Лайчак.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

«Это привело к тому, что мы сегодня добились совсем небольшого продвижения», — процитировал телеканал РТС слова Мирослава Лайчака по поводу второй брюссельской встречи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти.

Лайчак добавил, что стороны согласились проводить ежемесячные встречи на уровне экспертов, во время которых они будут обсуждать актуальные вопросы и готовить встречи на высшем уровне. Новая встреча Вучича и Курти, по словам Лайчака, должна состоятся в сентябре.

«Для Евросоюза очень важно подчеркнуть, что европейское будущее Сербии и Косово зависит от нормализации их взаимоотношений. Поэтому я ожидаю, что обе стороны будут работать вместе, чтобы преодолеть наследие прошлого и решить все оставшиеся вопросы», — сказал Лайчак.

Напомним, что Александр Вучич также оценил второй раунд переговоров с Альбином Курти как чрезвычайно сложный. Он подчеркнул, что албанская сторона не захотела взять на себя обязательство остановить провокации против сербского населения Косово и Метохии.