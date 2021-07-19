Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM Фрегат «Зульфикар» военно-морских сил Пакистана прибудет в Санкт-Петербург 20 июля и бросит якорь в центре города. Затем он примет участие в генеральной репетиции Главного военно-морского парада 22 июля. Через три дня после этого, в День ВМФ России, пакистанский корабль станет участником самого парада вместе с другими иностранными кораблями.

Офицеры ВМС Пакистана с флагом Tamba52

«Фрегат ВМС Пакистана «Зульфикар» прибудет 20 июля в Санкт-Петербург и ошвартуется на набережной лейтенанта Шмидта», — уточнил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

По словам Евменова, на следующий день после прибытия, 21 июля, «Зульфикар» перейдет из Невы в Кронштадт для участия в генеральной репетиции парада в Финском заливе.

Ранее сообщалось, что на парад придут также фрегаты из Индии и Ирана.