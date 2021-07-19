Пласт, Челябинская область, 19 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В Пласте Челябинской области двое жителей региона арестованы за охоту на территории природного заказника. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Rigelus Косуля

Уголовное дело возбудила полиция. По версии следствия, граждане в возрасте 21 год и 42 года незаконно охотились на сибирскую косулю. Это произошло на территории «Санарского государственного природного комплексного заказника».

Действиями этих лиц государству был причинён ущерб в размере 40 тыс. рублей. Суд отправил обоих в СИЗО.