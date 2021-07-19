Вашингтон, 19 июля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст устроил небольшой концерт для друзей и преданных фанатов. Об этом 19 июля пишет издание The Sun.

David Shankbone Канье Уэст

На мероприятии рэпер исполнил песни из предстоящего альбома Donda. Как отмечает издание, фанаты Уэста считают, что ещё не вышедший альбом посвящён его бывшей супруге, модели Ким Кардашьян, которую он «разгромит» в текстах новых синглов.

Ранее артист называл её «худшей женой». А также признавался, что Кардашьян обращалась с ним, как с «грязью».

ИА REGNUM напоминает, что альбом рэпера Donda назван в честь его матери Донды Уэст, которая умерла в 2007 году. Дата премьеры пластинки пока неизвестна.