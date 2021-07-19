Минск, 19 июля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» в сообщении от 19 июля анонсировал очередное, 22-е с начала года изменение цен на бензины и дизельное топливо. Ценники на АЗС будут переписаны 20 июля «на основании мониторинга цен на углеводородное сырье», а также «в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо».

Belneftekhim.by «Белнефтехим»

«С учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12 процентов», — сказано в официальном сообщении.

В итоге, отметили в белорусском госконцерне, цена литра дизтоплива будет стоить 2,02 бел. руб., бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,92 бел. руб., АИ-95-К5-Евро — 2,02 бел. руб., АИ-98-К5-Евро — 2,24 бел. руб.

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