Брюссель, 19 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 19 июля после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе сообщил, что Приштина предложила Белграду «мирное соглашение из шести пунктов», которое сербская сторона отвергла.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

«Я сначала предложил письменное соглашение из шести пунктов, которое не было принято. Соглашение было отвергнуто еще до того, как его прочли. Это говорит мне о том, что готовности к достижению соглашения нет», — процитировало новостное агентство «Бета» слова Курти.

Курти добавил, что его заместитель Бесник Бислими во время встречи зачитал список из 11 торговых барьеров, которые должен устранить Белград. Также Курти заявил о том, что в пункт, касающийся лиц, пропавших без вести, он потребовал добавить формулировку «признать прошлое», которая относилось бы к Сербии, и с которой согласился верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, но Вучич отказался обсуждать этот пункт.

По словам Курти, стороны договорились провести в августе встречу на уровне экспертов, а в сентябре провести новый раунд переговоров на высшем политическом уровне.

Напомним, что президент Александр Вучич оценил прошедший раунд переговоров с Курти как чрезвычайно сложный. По его словам, во время встречи сторонам не удалось достичь никаких договоренностей.