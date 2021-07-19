Курти предложил Сербии «мирное соглашение» из шести пунктов
Брюссель, 19 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 19 июля после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе сообщил, что Приштина предложила Белграду «мирное соглашение из шести пунктов», которое сербская сторона отвергла.
«Я сначала предложил письменное соглашение из шести пунктов, которое не было принято. Соглашение было отвергнуто еще до того, как его прочли. Это говорит мне о том, что готовности к достижению соглашения нет», — процитировало новостное агентство «Бета» слова Курти.
Курти добавил, что его заместитель Бесник Бислими во время встречи зачитал список из 11 торговых барьеров, которые должен устранить Белград. Также Курти заявил о том, что в пункт, касающийся лиц, пропавших без вести, он потребовал добавить формулировку «признать прошлое», которая относилось бы к Сербии, и с которой согласился верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, но Вучич отказался обсуждать этот пункт.
По словам Курти, стороны договорились провести в августе встречу на уровне экспертов, а в сентябре провести новый раунд переговоров на высшем политическом уровне.
Напомним, что президент Александр Вучич оценил прошедший раунд переговоров с Курти как чрезвычайно сложный. По его словам, во время встречи сторонам не удалось достичь никаких договоренностей.