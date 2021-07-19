Брюссель, , 20:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич после второго раунда переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти еще больше беспокоится о безопасности сербов в Косово и Метохии, чем до его начала. Об этом он заявил журналистам 19 июля в Брюсселе по окончании переговоров.

Разрушенный православный храм в Косово

Вучич заявил о том, что после предыдущего раунда, который состоялся в европейской столице в середине июня, он считал, что встреча была «хуже некуда», но сейчас он удостоверился, что «можно еще хуже».

«Мы получили предложения от Евросоюза, которые были согласованы с главными членами нашей делегации на переговорах, и Сербия полностью согласилась с этими предложениями из трех пунктов — усилить работу над идентификацией лиц, пропавших без вести, воздержаться от мероприятий, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в регионе, и проводить регулярные встречи раз в месяц. Мы не смогли договориться по поводу этих трех пунктов», — передал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии особо отметил то, что албанская сторона не согласилась со вторым пунктом, где говорится о том, что нужно избегать ситуаций, которые могли бы привести к новой дестабилизации, и все время «выдвигала какие-то новые политические критерии».

Напомним, что в последнее время нападения на сербов в Косово и Метохии участились. Президент Вучич во время встречи с представителями Приштины и европейскими посредниками 19 июля показал список и фотографии инцидентов, которые произошли только в 2021 году. В списке числится 80 нападений на жителей сербской национальности, на их имущество и имущество Сербской православной церкви.