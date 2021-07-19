Киев, , 20:32 — REGNUM На территории Украины начались военные учения «Три меча-2021» с участием военных контингентов США, Польши и Литвы, сообщает 19 июля пресс-служба украинских Вооруженных сил.

Более 1,2 тыс. военнослужащих из четырех стран под Львовом будут отрабатывать защиту территории от «внешнего агрессора».

«В учениях принимают участие аффилированные подразделения, имеющие высокие потенциальные возможности, прочные и взаимозаменяемые воинские соединения, которые при необходимости способны совместно удержать и уничтожить потенциального противника», — указано в сообщении ВСУ.

Учения будут продолжаться до 30 июля.

В учениях задействованы более 1,2 тыс. военнослужащих и 200 единиц бронетехники. Украина представлена подразделением 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Учения являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной», — отмечает Генштаб ВСУ.

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