Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Американской компании Facebook следует сделать так, чтобы в интернете не было дезинформации о вакцинах от COVID-19, заявил 19 июля президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

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Комментируя своё предыдущее заявление, согласно которому в нежелании американцев вакцинироваться от коронавируса виноват Facebook, поскольку распространял дезинформации на тему COVID-19, Байден сказал, что руководство соцсети не должно принимать на свой счёт его обвинений («они убивают людей»), которое было на самом деле адресовано ковид-диссидентам.

Американский президент сказал, что Facebook следует в этой ситуации разобраться с дезинформацией, появляющейся на страницах соцсети. Добавим, что в Facebook отвергли обвинения Байдена.

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