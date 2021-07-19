Белград, 19 июля, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Задача сегодняшнего поколения сербских политиков — объединить всех сербов независимо от страны, в которой они проживают, и создать «сербский мир». Об этом заявил министр внутренних дел Сербии и лидер Движения социалистов Александр Вулин 18 июля, во время торжественного мероприятия по случаю 13-летия его партии.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

По мнению Вулина, этого можно достичь только если следовать курсу президента Александра Вучича на строительство экономически сильной Сербии.

«Народ, у которого за плечами геноцид в концлагере Ясеновац (концлагерь в Независимом Хорватском Государстве времен Второй мировой войны — ИА REGNUM), операция «Буря» (операция армии Хорватии против Республики Сербской Краины, проведенная в августе 1995 г. — ИА REGNUM), который помнит погромы в марте 2004 в Косово и Метохии, не имеет право передавать свою судьбу в чужие руки», — процитировал телеканал Н1 слова Вулина.

Министр внутренних дел Сербии добавил, что сербский народ не имеет права отказаться от строительства «сербского мира», но для того, чтобы эта задумка осуществилась, Сербия должна стать «экономически сильной и с армией, которая сможет защитить страну и сербский народ, где бы они не находились». Поэтому, считает Вулин, нужно сделать все, чтобы политика Александра Вучича продолжалась. «Только это может гарантировать нашему народу выживание», — сказал министр внутренних дел, призвав Вучича баллотироваться на второй срок.