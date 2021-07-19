Пекин, 19 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Существенный рост городского ВВП в первом полугодии текущего года зафиксирован в Пекине. Как сообщает 19 июля Синьхуа, ссылаясь на данные, раскрытые на пресс-конференции столичного правительства, общий его объем составил почти 2 трлн юаней (около 300 млрд долларов), увеличившись в годовом выражении на 13,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Еще большие темпы роста ВВП отмечены во вторичном секторе и последующих за ним порядку секторах экономики. Одновременно в рамках постэпидемического восстановительного роста в китайской столице растут объемы инвестиций в основные фонды. За год они выросли более, чем на 9%, поддержав тем самым 22%-ный рост потребления.