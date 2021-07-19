Каир, 19 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В египетском Эль-Аламейне прошла встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с прибывшим в страну с визитом главой МИД КНР Ван И. Об этом 19 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что египетский лидер попросил передать лидеру КНР Си Цзиньпину самые искренние поздравления со столетием КПК. Он также дал высокую оценку достижениям китайского народа под партийным руководством.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

А.Ф. ас-Сиси высказался за всестороннее развитие партнерства во всех сферах, воспользовавшись для укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства 65-летием установления между двумя странами дипломатических отношений. Египет придерживается политики одного Китая, поддерживает усилия КНР по защите суверенитета, безопасности и стабильности, готов оказывать содействие китайской инициативе «Пояса и пути».

Передав сердечный привет от Си Цзиньпина, Ван И назвал Китай и Египет друзьями и дал высокую оценку египетской поддержке китайской политики и международных инициатив. Китайская сторона, по его словам, намерена расширить масштабы сопряжения «Пояса и пути» с египетской программой «Видение 2023» и поддерживает всестороннюю модернизацию Египта.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам Среднего Востока и африканского региона. Ранее Ван И провел встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом. Обсуждая ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта, руководитель китайской дипломатии еще раз решительно высказался в поддержку принципа «два государства для двух народов», сформулировав ряд принципов для его продвижения.