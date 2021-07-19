Эль-Аламейн, , 20:22 — REGNUM Находящийся в визитом в Египте глава МИД КНР Ван И вместе с египетским коллегой Самехом Шукри присутствовали на церемонии, посвященной выходу на уровень совместного производства в Эль-Аламейне вакцин от коронавируса на уровень 1 млн доз. Об этом 19 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что Египет стал первой африканской страной, развернувшейся сотрудничество с Китаем в данной сфере.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующий протокол о намерениях был подписан в декабре 2020 года, после чего китайские компании заключили соглашения о сотрудничестве с производителями в Египте и направили в распоряжение Каира технические команды. Проект производства в стане китайских вакцин был официально запущен в июне. Отмечается, что это является конкретным шагом по выполнению указания партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина о справедливом распределении вакцин в целях скорейшей победы над вирусом.