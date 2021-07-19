Пекин, 19 июля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Китайские СМИ уделяют все большее внимание ситуации внутри и вокруг Афганистана, которая складывается в стране в процессе вывода войск США и западной коалиции. Отмечается, что посольства в Кабуле США, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Южной Кореи, представительство ЕС и офис представителя НАТО в совместном заявлении призвали движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить наступление с переходом под его контроль все новых городов и провинций. Об этом 19 июля сообщает Синьхуа, отмечая, что действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) препятствуют мирному урегулированию и противоречат собственным заявлениям их лидеров о приоритете переговорных способов урегулирования внутриполитического кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Западные дипломатические представительства осудили вред, наносимый боевыми действиями мирным жителям, а также обратили внимание на тяжелые последствия продолжающегося разрушения объектов инфраструктуры и нарушения прав человека.

Авторы заявления стран, приложивших руку к развязыванию в Афганистане многолетней гражданской войны, лицемерно требуют «положить конец страданиям афганского народа».