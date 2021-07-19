Белград, 19 июля, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Белград должен вести диалог о «нормализации отношений» с Приштиной для того, чтобы участившиеся нападения на косовских сербов не превратились в настоящий погром. Такое мнение высказал 19 июля спикер парламента Сербии Ивица Дачич.

Chatham House Ивица Дачич

По его словам, проблема в отношениях Белграда и Приштины заключается в том, что международное сообщество не хочет оказать давление на руководство косовских албанцев и заставить их выполнить Брюссельское соглашение, подписанное в 2013 году. Дачич описал тактику косовских сепаратистов словами «одни подписывают, другие отказываются выполнять» и добавил, что из-за частой смены власти в Приштине никто не берет на себя ответственность за реализацию подписанного.

«С Хашимом Тачи, может быть, было проще всего вести переговоры, так как у него было хоть какое-то понимание того, что нужно достичь компромиссного решения», — заявил Дачич телеканалу Prva.

Напомним, что 19 июля в Брюсселе проходит очередной раунд переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти. Накануне встречи директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил, что президент Вучич в Брюсселе будет настаивать на формировании Сообщества сербских муниципалитетов, которое было оговорено в Брюссельском соглашении 2013 года.