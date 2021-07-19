Минск, , 20:10 — REGNUM В суде города Минска вынесен приговор в отношении 11 фигурантов уголовного «дела участников чата». Они получили от пяти до девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Согласно официальной версии, арестованные участвовали в «радикальных» телеграмм-каналах «ОГСБ», «Подработка Минск» и других. Они якобы намеревались поджечь три табачных киоска сети «Табакерка», принадлежащей приближённому к Александру Лукашенко бизнесмену Алексею Олексину.

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После задержаний участникам телеграм-чатов были предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч. 1 ст 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 (приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества организованной группой), а также ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Подсудимые (представители разных профессий) на процессе заявили о применении к ним пыток.

Обвинительный приговор запросил старший помощник прокурора Ленинского района города Минска Александр Романович. Огласил приговор судья Дмитрий Остапенко.

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