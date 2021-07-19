Минск, 19 июля, 2021, 20:05 — ИА Регнум. «В своем неистовстве и надменности Запад переходит к более жестким и персонифицированным гибридно-террористическим методам в отношении стран, которые отказались от «европейской колониальной квартиры», — заявил завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Белоруссии Николай Щёкин.

Национальная Академия наук Беларуси

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В опубликованном 19 июля комментарии для госинформагентства БелТА функционер белоруской Академии наук отметил: «Сегодня народы западноевропейских стран поставлены в безвыходную ситуацию — локдаун, политические репрессии, уничтожение исторических и культурных традиций, экономическая кабала, навязывание нетрадиционных ценностей. Политические элиты коллективного Запада не в состоянии признать тупиковость проводимой политики и ищут противников-врагов, которых можно было бы обвинить во всех своих просчетах и бедах. Надо признать, народы Европы оказались заложниками амбиций, цинизма, двойных стандартов, лжи руководства и брюссельско-натовской бюрократии своих стран».

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По его мнению, каждый гражданин постсоветской республики якобы уже ощутил на себе такие западные ценности, как «агрессия, неприятия иной точки зрения, алчность, озлобленность, продажность». Щёкин уверен, что «экстремизм, спонсируемый и курируемый политическими элитами и спецслужбами западноевропейских стран, просто так не исчезнет». При этом «усиление радикализма в Белоруссии происходит прямо пропорционально единению народа и укреплению системы безопасности», считает завотделом социологии госуправления Института социологии белоруской НАН.

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Запад финансировал сценарий государственного переворота в Белоруссии, поведал Щёкин. «В этой связи надо себе отдавать отчет в том, что персонифицированный терроризм — одна из методик спланированной провокации, традиционно она применяется либо перед массированным наступлением коллективного Запада во всей гуманитарной сфере либо в преддверии военного вторжения. Поэтому к проводимым сейчас учениям «Быстрый меч» в Литве на полигоне в Пабраде (15 км от границы Белоруссии), в которых будет принимать участие штаб 10-й бронированной дивизии ВС Германии, надо подходить серьезно и взвешенно, — поведал Щекин. — Следует осознавать, что Белоруссия в своем отстаивании суверенности и независимости стала сакральным противником для всего коллективного Запада».

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