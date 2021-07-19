Брюссель, 19 июля, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Спор с Россией в ВТО инициирован Европейским союзом, сообщили 19 июля в пресс-служба Еврокомиссии.

Цитата из х/ф «Пожнёшь бурю». Реж. Стэнли Крамер. 1960. США Суд идёт

Поводом к спору стали принимаемые Россией меры, «которые ограничивают или препятствуют продаже компаниями ЕС товаров и услуг российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях».

Европейская комиссия выразила мнение, что такие действия России, ограничивающие сбыт в Россию товаров из ЕС, «противоречат правилам ВТО». Брюссель требует, чтобы Москва «не допускала дискриминации в отношении иностранных компаний в этой области».

Напомним, ЕС с 2014 года накладывает на Россию санкции. Со стороны России в 2014 году были приняты ответные меры.