Минск, 19 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии возбудил гражданское дело по иску министерства юстиции о приостановлении деятельности республиканского общественного объединения «Правовая инициатива». Дело было возбуждено 16 июля, судебное разбирательство назначено на 30 июля.

ИА REGNUM Манифестация. Белоруссия

Представителю общественного объединения предложено явиться с надлежаще оформленной доверенностью на право представления интересов в суде. Однако представители НГО не намерены участвовать в процессе.

«Мы не признаем этот иск и не будем участвовать в рассмотрении дела, так как суды Белоруссии не являются справедливыми, независимыми и беспристрастными. Считаем данные действия продолжением зачистки гражданского общества в Белоруссии», — сказано в опубликованном заявлении председателя «Правовой инициативы» Виктории Федоровой.

В публикации общественного объединения подчёркнуто: «Мы и дальше продолжим заниматься правозащитной деятельностью и защищать права человека».

Напомним, в июле спецслужбы провели серии обысков в офисах общественных объединений и СМИ, подозреваемых в получении зарубежного финансирования. Были также проведены обыски по местам жительства активистов таких НГО, зафиксированы задержания. Следком, КГК, МВД и КГБ Белоруссии подозревают попавших в фокус их внимания в незаконном получении денежных средств, уклонении от уплаты налогов и подрывной деятельности.

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