Владикавказ, 19 июля, 2021, 19:47 — ИА Регнум. В Северной Осетии разоблачена деятельность группы медработников, которые за взятки оформляли фальшивые сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса. Задержаны три сотрудницы одного из республиканских учреждений здравоохранения, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили 19 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Urist-land.ru Взятка

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«Они выдавали гражданам документы с заведомо ложными сведениями о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививочной процедуры, получая за это денежное вознаграждение», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В действиях задержанных усматривается состав преступления о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. В случае доказательства их вины им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело за изготовление поддельной справки о прохождении вакцинации возбудили сегодня в отношении медика в Кабардино-Балкарии. А в Ставропольском крае попала под следствие медработник, оформлявшая поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

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