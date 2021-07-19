Нижний Новгород, 19 июля, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде за первое полугодие 2021 года обслужил около 530 тысяч пассажиров, что почти в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Bestalex Аэропорт «Стригино»

Как отмечают в главной воздушной гавани столицы Приволжья, пассажиропоток нижегородского аэропорта увеличился даже по сравнению с первым полугодием допандемийного 2019 года — превысил показатель этого периода на 8%.

Основной прирост пассажиропотока произошел на внутрироссийских направлениях — рейсами в российские города воспользовались 457 тысяч человек.

При этом в сравнении с первой половиной 2020 года на внутренних авиалиниях зафиксирован прирост на 159%, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 25%.

В лидерах по популярности у нижегородцев по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, а также курорты российского юга, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара.

В то же время количество пассажиров, обслуженных на международных направлениях, едва превысило 70 тысяч человек, что составило лишь 58,7% от показателей 2019 года.