Лондон, 19 июля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. 19 июля было объявлено о переходе 21-летнего полузащитника «Андерлехта» и молодежной сборной Бельгии U21 Альберта-Мбойо Локонга в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро. Контракт подписан на пять лет до конца сезона 2025/26.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника «Андерлехта» в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги Локонга принял участие в 33-х турах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В четырех матчах Кубка Бельгии футболист стал автором одной голевой передачи.

10 июля «Арсенал» подписал 21-летнего флангового защитника «Бенфики» Нуну Тавареша за 8 миллионов евро.