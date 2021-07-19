Москва, 19 июля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич заявил, что не перейдет в «Милан» в это летнее трансферное окно. Об этом 19 июля сообщило издание «Чемпионат».

Антон Зайцев Никола Влашич

Ранее сообщалось, что переговоры ЦСКА и «Милана» зашли в тупик, так как сторонам не удалось договориться о деталях трансфера. Итальянский клуб хотел взять хорвата в аренду с обязанностью последующего выкупа за 25 миллионов евро. Руководство «красно-синих» настаивало на полноценном переходе.

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в 26-ти турах Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Футболист стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «красно-синих».

19 июля бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий был назначен на пост главного тренера команды. Ранее российский специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.