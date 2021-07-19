Курган, 19 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Курганской области 32-летняя жительницу деревни Куликово Щучанского района задержали за убийство 72-летней женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Nversia.ru Нож

Преступление было совершено днём 18 июля. Потерпевшая была в гостях у подозреваемой, распивала с ней алкоголь. Затем между ними возник конфликт и хозяйка жилища нанесла гостье ранения ножом в область сердца. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Следователи требуют водворить нападавшую в СИЗО. Кухонный нож, ставший орудием преступления, обнаружен и изъят.