Бишкек, 19 июля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В настоящее время в Киргизии лечение от коронавируса получают 20 457 человек, из которых 1 625 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

(сс) CWitte Медицина

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Госпитализированы 4 704 киргизстанца, у которых диагностировали COVID-19. Еще 15 753 жителя республики лечатся от коронавируса дома, но под наблюдением врачей.

Отметим, что за последние сутки в Киргизии зарегистрировали еще 1 287 новых случаев коронавирусной инфекции.

Наибольшее число случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в столице республики — коронавирус выявили у 917 человек.

Также большое количество новых случаев заражения среди жителей Баткенской области — 117 и Чуйской области — 96.

За последние сутки в Киргизии официально зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19».