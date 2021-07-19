Екатеринбург, 19 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Красноуфимске (Свердловская область) выделили квартиры 11 медицинских работникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Департамент информполитики Свердловской области Вручение ключей от квартир

Чиновники вручили 11 медикам ключи от нового жилья. Все квартиры размещены в недавно возведённом пятиэтажном доме в центре города.

Дом построили на средства областного бюджета, некоторые квартиры выделены врачам в целях поддержки медицинских кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале на протяжении нескольких лет наблюдается дефицит медиков.

Читайте также: В трёх регионах Урала не хватает медиков для борьбы с COVID-19