Москва, 19 июля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. На три процента растут в России реальные располагаемые доходы населения, заявил 19 июля вице-премьер страны Андрей Белоусов на совете по стратегическому развитию и проектам.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

Андрей Белоусов «По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру — около трёх процентов, но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что бедность людей остаётся большой проблемой страны.