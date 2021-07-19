Бишкек, , 19:22 — REGNUM Министерство образования Киргизии отреагировало на заявление министра образования Таджикистана Махмадюсуфа Иномзоды о том, что обучающиеся в киргизских вузах таджикские студенты «получают угрозы и подвергаются преследованиям».

Киргизия Mr. Theklan

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в высших учебных заведениях Киргизии обучаются 1 932 гражданина Таджикистана.

В минобразования Киргизии подчеркивают, что ни в министерство, ни руководству вузов в период с апреля 2021 года и по сегодняшний день каких-либо жалоб о преследовании со стороны таджикских студентов не поступало.

«Более того, руководством вузов Киргизии оказывалась необходимая поддержка студентам-гражданам Таджикистана в период конфликта на киргизско-таджикской границе», — говорится в заявлении киргизского образовательного ведомства.

Также в министерстве образования Киргизии отметили, что из-за пандемии коронавируса учебный процесс в большинстве местных вузов проходил сугубо в онлайн-режиме с применением дистанционных образовательных технологий, а сейчас все студенты находятся на каникулах.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала предпринятая таджикистанцами попытка установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора в Баткенской области Киргизии.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии были вынуждены эвакуироваться из зоны боевых действий.