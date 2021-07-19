Минск, 19 июля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает себя президентом белорусского народа и не понимает, как в условиях западных санкций спасать Запад от нелегальной миграции. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я — президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно», — сказал он.

По словам Лукашенко, большого финансирования требует организация работ по пресечению на границе противоправных действий — как то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков. В интервью Sky News Arabia белорусский политик подчеркнул: «Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю».

«Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Белоруссию в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Указывая на преступные группировки в Литве, Лукашенко сказал: «Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно».

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