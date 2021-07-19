Москва, 19 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Наказание в виде семи лет лишения свободы грозит сбившей троих детей на пешеходном переходе в Москве Валерии Башкировой, сообщает 19 июля прокуратура Москвы в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что в суде студентке, сбившей детей, ужесточили обвинение: полиция потребовала переквалифицировать его на «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Поэтому Башкировой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с отбыванием наказания в колонии. Ей, кроме того, изменили меру пресечения: теперь предлагается заключить её под стражу в СИЗО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве. Её отправили под домашний арест. Однако двое сбитых мальчиков умерли в больнице.