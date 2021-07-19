В Астраханской области отправлен в отставку министр образования
Астрахань, 19 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман был освобождён от должности 16 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин.
Отставка чиновника
С 17 июля исполняющим обязанности министра назначен Сергей Фролов.
Виталий Гутман занимал пост министра образования и науки Астраханской области с февраля 2005 года.