Астрахань, 19 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман был освобождён от должности 16 июля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Отставка чиновника

С 17 июля исполняющим обязанности министра назначен Сергей Фролов.

Виталий Гутман занимал пост министра образования и науки Астраханской области с февраля 2005 года.