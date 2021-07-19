Элиста, 19 июля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Марат Хуснуллин — вице-премьер РФ — назначен куратором Южного федерального округа. В частности, для Калмыкии это событие является знаковым. Об этом сообщил 19 июля глава республики Бату Хасиков.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

«Он [Марат Хуснуллин] хорошо знает ситуацию в Калмыкии. <…> Где строятся дома и дороги — там есть жизнь. И в итоге развиваются все направления. Марат Шакирзянович постоянно это подчеркивает. Для Калмыкии это более, чем актуально», — написал глава Калмыкии в Instagram.

Хасиков напомнил о рабочей поездке вице-премьера РФ в Калмыкию. Совместная работа уже ведётся по вопросам строительства, водоснабжения, развития транспортно-логистического комплекса.