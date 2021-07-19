Москва, 19 июля, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Массовые нарушения антимонопольного законодательства со стороны хранителей зерна интервенционного фонда были выявлены в России в 2020 году, поэтому ФАС инициировала изменения, направленные на борьбу с такими нарушениями, сообщили 19 июля в пресс-службе ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно, засыпаемое в бункеры Ребрихинского элеватора

«В ходе проведения в 2020 году товарных интервенций ФАС России выявила массовые нарушения антимонопольного законодательства со стороны хранителей зерна интервенционного фонда», — сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

По данным ведомства, «элеваторы, являющиеся хранителями зерна интервенционного фонда, устанавливают в заключаемых с покупателями договорах цены на свои услуги, превышающие цены на коммерческом рынке».

Также, отмечают в ФАС, ведомством выявлены факты включения элеваторами в условия заключаемых договоров «положений, не относящихся к предмету договора». Элеваторы, кроме того, «уклоняются от заключения договоров» и вообще зачастую «препятствующие проведению товарных интервенций».

По поводу выявленных нарушений ФАС предложила Минсельхозу РФ внести изменения в нормативную правовую базу для снижения рисков нарушений со стороны хранителей зерна, и это предложение поддержало правительство.

Согласно этим нововведениям, «в случае реализации сельхозпродукции из интервенционного фонда путём проведения биржевых торгов, хранитель в течение пяти рабочих дней с даты обращения покупателя обязан заключить с ним договор хранения на условиях, определённых в договоре хранения».

Ведомство добавило, что Минсельхоз РФ подготовил коррективы в федеральный закон о развитии сельского хозяйства, которые позволят ведомству лишать хранителей зерна «права на участие в конкурсном отборе хранителей зерна интервенционного фонда в случае, если ими ранее были допущены нарушения условий договора хранения сельхозпродукции интервенционного фонда».