Липецк, , 18:49 — REGNUM В Липецке бывшего члена Совета Федерации РФ и главу региона Олега Королева на год лишили водительских прав, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Липецкого областного суда Юлию Дружинину.

Олег Королёв Kremlin.ru

Олега Королева суд признал виновным в совершении административного правонарушения по статье «Оставление водителем места ДТП». На один год его лишили права управлять транспортным средством.

При этом на судебном заседании вину за ДТП взял на себя брат бывшего губернатора, Сергей Королев. Однако он не смог доказать в суде, что в указанный день находился за рулём автомобиля.

«Брат Королева не смог назвать марки машин ни своей, ни второго участника ДТП, а также место самого дорожно-транспортного происшествия. Не назвал даже цвета машины, с которой допустил столкновение, поэтому судья не поверила, что в тот день за рулем был именно он», — цитирует ТАСС слова источника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая автомобиль Королёва засняли в Липецке со спущенными колёсами во время езды по разделительной полосе. По словам очевидцев, он сбил несколько дорожных знаков, позже один человек заявил, что в его машину въехал «Лексус» сенатора. Королев на следующий день заявил, что во время поездки почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем, но «не совершал аварии».

23 июня он сложил с себя полномочия члена Совета Федерации по собственному желанию.

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