Экс-сенатора Олега Королева на год лишили водительских прав
Липецк, 19 июля, 2021, 18:49 — ИА Регнум. В Липецке бывшего члена Совета Федерации РФ и главу региона Олега Королева на год лишили водительских прав, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Липецкого областного суда Юлию Дружинину.
Олега Королева суд признал виновным в совершении административного правонарушения по статье «Оставление водителем места ДТП». На один год его лишили права управлять транспортным средством.
При этом на судебном заседании вину за ДТП взял на себя брат бывшего губернатора, Сергей Королев. Однако он не смог доказать в суде, что в указанный день находился за рулём автомобиля.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая автомобиль Королёва засняли в Липецке со спущенными колёсами во время езды по разделительной полосе. По словам очевидцев, он сбил несколько дорожных знаков, позже один человек заявил, что в его машину въехал «Лексус» сенатора. Королев на следующий день заявил, что во время поездки почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем, но «не совершал аварии».
23 июня он сложил с себя полномочия члена Совета Федерации по собственному желанию.