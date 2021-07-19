Екатеринбург, 19 июля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отремонтируют в 2021—2025 годах почти 20 объектов культурного наследия, сообщили в городском департаменте информполитики.

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга Дом Маклецкого

В перечень объектов, подлежащих ремонту, внесли усадьбу Блохиной, дом купца Осокина, дом Рязанова, памятник Уральскому добровольческому корпусу, здание первого городского театра, Дом контор, усадьбу Ошуркова, дом Маклецкого и ряд других зданий.

Соответствующее распоряжение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, также в городе капитально отремонтируют стадион «Динамо».