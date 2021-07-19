Киев, 19 июля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Оператор ряда ТЭС Украины, государственная компания «Центрэнерго», заявила, что не может выполнять ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций к следующему отопительному сезону.

Бурштынская ТЭС

Соответствующее заявление обнародовано 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что государственная компания вследствие критической ситуации, которая сейчас сложилась на рынке электроэнергии на Украине, столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электрической энергии.

Также, подчеркивают в «Центрэнерго», увеличились случаи привлечения энергоблоков ТЭС компании к выполнению диспетчерских команд, связанных с обеспечением операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины, а состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает показатели, предусмотренные прогнозным балансом. В отличие от частных тепловых генераций, «Центрэнерго» не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня и начале июля многие ТЭС и ТЭЦ Украины заявили о систематических манипуляциях на рынке и «несовершенстве регуляторных норм». Так, в июле цена «обвалилась» до 770 грн/МВт⋅ч при себестоимости 1600 грн/МВт⋅ч, и станции были вынуждены остановить производство электроэнергии из-за экономической необоснованности, а некоторые — даже объявить о дефолте.

Государственная компания «Центрэнерго» обслуживает самые важные регионы Украины — Киевскую и Харьковскую области.