Бишкек, 19 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Бишкекская территориальная избирательная комиссия утвердила итоги голосования на повторных выборах депутатов парламента столицы Киргизии. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в центризбиркоме республики.

Jasmine Halki Бишкек

Комиссия признала выборы состоявшимися, даже несмотря на то, что участие в них приняли только 104,1 тысячи избирателей.

Из баллотировавшихся в городской парламент 18 политических партий семипроцентный избирательный порог смогли преодолеть лишь шесть.

Они распределили между собой 45 депутатских мандатов: «Эмгек» получает 11 мест в городском парламенте, «Ата-Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5 и «Социал-демократы» — 5.

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