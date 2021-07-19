Москва, 19 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) не согласен с запретом на выступление российской сборной на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 19 июля.

Gil Zetbase Тимати

Рэп-исполнитель поддержал телеведущую Тину Канделаки и высказался на тему ограничений со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Я считаю, что тема олимпийской сборной и тема того, что мы уже второй год подряд по решению WADA выступаем без флага, меня тоже категорически не устраивает», — высказал свою позицию Тимати, показав в руке небольшой российский флаг.

Ранее Тина Канделаки запустила «движение» для поддержки олимпийской сборной России и добавила хештег #wewillROCyou. «Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит», — заявила она.