Минск, 19 июля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Под международные санкции попали белорусские госпредприятия и «настоящие патриоты», обвиняемые в убийствах и пытках диссидентов. Об этом в опубликованных 19 июля фрагментах интервью телеканалу Sky News Arabia заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Рассуждая на тему западных санкций, руководитель постсоветской республики сказал: «Конечно, санкции — дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей (там полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны), которые руководят страной, защищают ее, и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому».

Лукашенко сообщил, что западноевропейское направление не являлось для многих белорусских предприятий единственным или приоритетным. По его словам, «мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому».

«Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия, и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер — это Россия», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, ранее пресс-секретарша белорусского президента Наталья Эйсмонт заявляла, что диктатура стала «нашим брендом». Затем она оказалась фигуранткой криминального скандала, будучи участницей группы, обвиняемой в убийстве минского диссидента Романа Бондаренко. Вместе со своим мужем — главой пропагандистской «Белтелерадиокомпании» Иваном Эйсмонтом, а также членами семьи Лукашенко, Эйсмонт и другие фигуранты криминальных хроник были включены в «чёрные списки» США, ЕС и их союзников.