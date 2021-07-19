Сухиничи, Калужская область, 19 июля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Калужской области к пяти годам лишения свободы судом приговорён бывший начальник исправительной колонии № 5 УФСИН России за растрату и служебный подлог. Об этом 19 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru К пяти годам лишения свободы приговорён бывший начальник исправительной колонии №5 УФСИН России, совершивший растрату и служебный подлог

Осужденный в период с сентября 2017 года по январь 2018-го неоднократно давал указания главному бухгалтеру учреждения, находившейся в его непосредственном подчинении, составлять фиктивные документы о совершении поставок картофеля по государственному контракту с территории овощехранилища колонии в учреждения УФСИН России других субъектов без их фактического осуществления. Начальник колонии достоверно знал, что картофель приобретался у сельскохозяйственных производителей других субъектов Российской Федерации, с территории которых осуществлялась его поставка в исправительные учреждения тех же регионов. После составления бухгалтерских документов бывший начальник колонии, заведомо зная об их фиктивности, утвердил их своей подписью, тем самым внес в указанные официальные документы заведомо ложные сведения.

Преступными действиями должностного лица был причинён материальный ущерб в виде излишне оплаченных денежных средств за перевозку картофеля в вышеуказанные исправительные учреждения в общей сумме более восьми миллионов рублей.

Суд назначил растратчику наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в сумме 500 тыс. рублей. Судом удовлетворен гражданский иск, заявленный прокурором в пользу ИК-5 УФСИН России по Калужской области, в сумме более восьми миллионов рублей.