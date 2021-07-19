Киев, 19 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. На Украине продолжается обсуждение тезисов статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», а также реакции на этот материал политиков и экспертов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

В частности, политический эксперт Денис Жарких отмечает, что при обсуждении статьи президента России очень много коллег по цеху, которые считались адекватными, «вдруг начали валять дурака, изображать из себя типа либералов и все такое».

Политолог отметил, что подобное обращение можно назвать «историческим», поскольку такое случается нечасто, но если случается — ведёт к определенному историческому перелому и политическим последствиям.

«И вот Путин запускает новый исторический процесс. Все, уже случилось, назад не запихнешь… есть варианты ответов: 1. Не надо, у нас все хорошо. 2. Отлично, будем жить вместе. 3. У нас действительно плохо, но не настолько. Спасибо за участие, попробуем справиться сами», — отмечает Жарких.

«Совершенно понятно, что современная украинская власть Зеленского, как и бывшая власть Порошенко, выбирает первый вариант. Это естественно, у них все хорошо. Но к ним и не обращались… Выбор второго варианта означает предательство украинской государственности. Этот выбор Украина уже делала не раз. Поэтому сто лет назад его подсластили союзной республикой и украинизацией… Украинский национализм воспитан не столько в схронах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сколько в кабинетах украинской партийной номенклатуры, многие из которых не были даже этническими украинцами. Но я это к тому, что радикалы вполне себе могут существовать и в случае, когда Украина потеряет государственность, украинизация-то никуда не денется. Третий ответ могут выбрать только умные люди. Жить вместе — это серьезно, нужно подумать, хорошо обсудить и, главное, не натворить глупостей как отказом, так и согласием», — анализирует ситуацию политический эксперт.

Он подчеркивает, что статья Путина стала для украинских политиков и экспертов «настоящим тестом на интеллект». Из «третьего варианта» реакции, то есть адекватных ответов, эксперт отметил статью лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который «копнул глубоко и показал объем процессов, происходящих в украинской государственности и обществе».

ИА REGNUM напоминает, что статья Медведчука была опубликована 16 июля. Лидер оппозиции, в частности, подчеркивает, что реакцию на материал Владимира Путина многих украинских политиков и аналитиков «трудно назвать адекватным ответом, ведь их негативная оценка этой публикации основывается на идеологических клише и ярлыках», а также анализирует перспективы украинской государственности.