Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Пляж стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге закрыт для посещения горожан и гостей города из-за подготовки к проведению Главного военно-морского парада, который состоится в День ВМФ 25 июля. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки отдыхают на пляже Петропавловской крепости

Из-за закрытия пляжа гости также не могут попасть в ресторан «Корюшка», расположенный у стен Петропавловской крепости, отметили в издании «Фонтанка».

"Отдыхающие не могут пройти на пляж и стрелку Заячьего острова, также им недоступен прогулочный маршрут «Невская панорама», — сообщили в музее.