Черкесск, 19 июля, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии объявили в розыск бывшего начальника полиции МВД по региону Альберта Карабашева. Его подозревают в организации убийства троих человек, пишет РЕН ТВ.

23.мвд.рф В розыске

По данным источника телеканала, Карабашев поручил убить троих граждан в 2000 году. Находившихся в автомобиле ВАЗ-2110 людей расстреляли 30 сентября на автодороге, ведущей из Карачаевска в Кисловодск. Убийцы совершили не менее 20 выстрелов по жертвам, шансов выжить у них не было.

Ранее по данному преступлению было возбуждено уголовное дело. К экс-начальнику полиции применили меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом СМИ не уточнили, в каком качестве Карабашев проходил по делу.