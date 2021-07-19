Курган, 19 июля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Курганской области бывший сотрудник одного из исправительных учреждений отдан под суд. Ему вменяют превышение полномочий, получение взятки за незаконные действия и покушение на сбыт нарковеществ, сообщает областное управление СКР.

Yarnews.net Колючая проволока

По данным следователей, в марте во время работы в колонии №6 22-летний житель Кургана неоднократно проносил на территорию учреждения сотовые телефоны, зарядные устройства, наркотики и т.д. Их он передавал одному из заключённых. Всё это делалось за денежное вознаграждение.

26 марта гражданина задержали. Прокуратура уже утвердила по его делу обвинительное заключение. Теперь экс-сотрудника колонии ждёт суд.