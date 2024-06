Москва, 19 июля, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Телеведущая Тина Канделаки запустила «движение» в поддержку российской сборной на Олимпиаде в Токио. Она написала об этом пост в своём Instagram-аккаунте.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

Телеведущая, назвала запреты для российских спортсменов со стороны WADA «издёвками», которые «только заряжают». «Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo», — написала Канделаки, призывая своих подписчиков писать посты на эту тему и ставить хештег #wewillROCyou («ROC» — это аббревиатура Олимпийского комитета России на английском (ОКР)).

ИА REGNUM напоминает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российской сборной выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнованиях. Запрет продлится до декабря 2022 года.