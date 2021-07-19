Киев, 19 июля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировали производство относительно злоупотребления властью судьями Верховного суда (ВС) при вынесении решения о незаконности указа президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Dbr.gov.ua ГБР Украины

Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ГБР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что производство зарегистрировано по заявлению некой общественной организации.

«Действуя в соответствии с требованиями УПК Украины, главным следственным управлением ГБР внесены сведения… предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением», — говорится в комментарии.

Председательствующая в этом процессе судья ВС Наталья Коваленко подтвердила, что официально открыто дело по факту вынесения судьями Верховного Суда решения о незаконности указа Зеленского.

Напомним, что 14 июня Верховный суд Украины признал незаконным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьёй Конституционного суда Украины. После этого в офисе Зеленского заявили, что ВС принял решение исключительно для сохранения существующей коррупционной системы в судебной сфере. Уже 16 июня Тупицкому сообщили о новом подозрении — в незаконном использовании ключа подписи платежных документов суда.